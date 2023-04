Wo und wie sollen die weiteren rund 50 Flüchtlinge untergebracht werden, die im zweiten Halbjahr in Haßloch erwartet werden? Diese Frage soll in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 12. April, entschieden werden.

Für das erste Halbjahr steht der Gemeindeverwaltung noch eine ausreichende Anzahl von Unterkünften zur Verfügung. Aber ab Mitte des Jahres könnte es eng werden. Die Verwaltung rechnet damit, dass Haßloch in der zweiten Jahreshälfte etwa 50 Flüchtlinge zugewiesen werden, für die bis jetzt noch der Wohnraum fehlt. Der Verwaltungsvorschlag, 24 Container auf der Freifläche hinter der Gemeinschaftsunterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße aufzustellen, hatte in der Gemeinderatssitzung Mitte März keine Mehrheit gefunden. Rund 1,5 Millionen Euro sollen die höherwertig ausgestatteten Systembauten laut Verwaltung kosten. 900.000 Euro stehen im Haushalt zur Verfügung. Die fehlenden 600.000 Euro sollen finanziert werden, indem der Kostenansatz beim geplanten Neubau einer Kindertagesstätte im Baugebiet „Südlich der Rosenstraße“ um diese Summe reduziert wird.

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) kündigte daraufhin an, bis zur nächsten Sitzung am 12. April (18.30 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses) mit den Fraktionsvorsitzenden zu sprechen, um eine mehrheitsfähige Lösung und die künftige Marschrichtung in Sachen Flüchtlingsunterbringung zu finden.

Grüne weiterhin für Gemeindehaus Wehlache

Die Grünen wollen in der Ratssitzung erneut beantragen, der Protestantischen Kirchengemeinde das Gemeindezentrum Wehlache für 850.000 Euro abzukaufen, um kurzfristig Wohnraum für geflüchtete Menschen zu schaffen. In der Gemeinderatssitzung Mitte März hatten sie diesen Antrag bereits mündlich gestellt. Zur Begründung weisen die Grünen darauf hin, dass die Kapazitäten in der Sammelunterkunft in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße nahezu erschöpft seien. Aufrufe an die Bevölkerung, geeignete Wohnungen zur Verfügung zu stellen, die von der Gemeinde angemietet werden könnten, seien zuletzt ohne Erfolg geblieben. Die Prüfung von leerstehenden Gewerbeimmobilien habe keine Möglichkeit ergeben, zumutbaren Wohnraum zu schaffen. Außerdem sei der Ankauf von Wohncontainern sehr teuer und aufgrund der aktuellen Lieferzeiten in diesem Jahr nicht mehr zu realisieren. Deshalb bleibe als kurzfristig umzusetzende Möglichkeit nur der Ankauf des Gemeindezentrums Wehlache. Entsprechende Vorgespräche hätten in der Vergangenheit bereits stattgefunden. Die Mittel zum Ankauf seien im aktuellen Haushalt daher bereits eingeplant.

Unter anderem stehen außerdem der Jahresbericht der Haßlocher Immobiliengesellschaft sowie Anträge der Grünen (Förderung kommunales Energiemanagement) sowie der AfD (Zukunftskonzept Musikschule) auf der Tagesordnung.