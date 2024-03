Hoppla! Da ist über Nacht ein Laternenpfahl direkt vor einem parkenden Auto aufgetaucht. Wie ein schnellwachsendes Bambusrohr. Oder ein überdimensionaler Spargel. Jetzt heißt es: Rangieren! Ein bisschen Platz bleibt, um den Wagen aus der misslichen Zwangsparklage zu befreien. Gäbe es einen Parknachbar, für den offensichtlich Raum vorgesehen wurde, würde es für eine komfortable Ausfahrt eng werden. Zugegeben: Wir wissen nicht, ob zuerst die Laterne stand oder ein Parkplatz angelegt worden ist. Da die Pflastersteine neu erscheinen, liegt der Verdacht nah, dass der Platz erst kürzlich angelegt wurde. Vielleicht wäre es möglich gewesen, zwei nicht zusammenhängende Abstellflächen zu schaffen.

Scheinbar ist der neue Parkplatz für zwei Wagen schon ein bisschen eng, wie man an dem eingeklappten Außenspiegel erkennen kann. Vielleicht war es aber auch die Laterne, die neu installiert wurde. Dafür sprechen die hellen, also neuen Steine auf dem Bürgersteig. Dann hätte der Planer jedoch wenig Flexibilität bewiesen und wäre nahe an dem, was man einen Schildbürgerstreich nennt. Aber gut. Die Situation allerdings verdeutlicht, dass Parkraum Mangelware ist. Immer noch werden mehrere Autos pro Haushalt tatsächlich benötigt oder zumindest angeschafft. Vor allem bei den schon älteren Häusern ist maximal eine Garage vorgesehen. Die Wagen werden immer größer, breiter und höher. Das bedeutet, dass nicht mehr alle Modelle in Standardgaragen passen. Besonders dann, wenn die Garage als Stauraum für im Haushalt kursierendes Allerlei herhalten muss. Was bleibt? Flächenversiegelung vor dem eigenen Haus oder die Straße als öffentlicher Parkraum. Beides im Ergebnis unbefriedigend.