Die Polizei hat am Dienstag einen 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz festgenommen. Zunächst schlug er gegen 16.20 Uhr aus unbekannten Gründen gegen die Eingangstür des Marienhaus-Klinikums Hetzelstift in Neustadt und verschwand dann wieder. Kurze Zeit später wurde der Mann ohne Oberbekleidung beim Ausbuddeln von Erde in der Landauer Straße gesichtet. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 25-Jährige laut Polizei aggressiv, er schlug nach den Beamten.

Weil er sich selbst und andere gefährdete, wollten die Polizisten ihn festnehmen. Doch der Mann wehrte sich und blieb auch vom Einsatz eines zur Unterstützung eingetroffenen Diensthundes unbeeindruckt. „Durch seinen fortwährenden Widerstand erlitt der Mann durch den Einsatz des Diensthundes Verletzungen am rechten Oberarm, war aber dennoch in der Lage, sich anschließend bei der Fesselung zur wehren“, berichtet die Polizei. Der Versuch, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen, konnte vereitelt werden. Der 25-Jährige wurde letztendlich gefesselt ins Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Beamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt.