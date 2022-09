Randalierer waren laut Polizeibericht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Markstraße in Maikammer unterwegs. Die Beamten melden mehrere Sachbeschädigungen. So warfen die Unbekannten mit einem vor Ort ausgehebelten Gullydeckel die Fahrerscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. An einem weiteren abgestellten Auto schlugen sie den Außenspiegel ab. An zwei Anwesen wurden die Blumenkübel von den Fensterbänken geworfen. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sollen sich bei der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, melden.