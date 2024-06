Die Fraktion der Grünen im Neustadter Stadtrat hat sich am Montag konstituiert. Wie Svenja Korb, Kreisvorsitzende und Mitglied der Fraktion, am Dienstag mitteilte, wurde dabei Rainer Grun-Marquardt einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Grun-Marquardt führte die Fraktion auch in der zurückliegenden Legislaturperiode, gemeinsam mit Elke Kimmle. Kimmle wurde ebenso wie Friderike Graebert zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Auch diese Abstimmungen fielen laut Korb einstimmig aus. Die Grünen verfügen nach der Kommunalwahl am 9. Juni über sechs Sitze im Stadtrat.