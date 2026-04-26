Mit schaurig schönen Balladen und Moritaten aus sechs Jahrhunderten haben Schauspieler Rainer Furch und seine Frau Madeleine Giese in der Mehrzweckhalle begeistert.

Was braucht es eigentlich, um einen Einblick in vergangene Jahrhunderte zu erhalten? Eine Frage, die Madeleine Giese und Reiner Furch, die seit Jahren als Duo Wortlaut auftreten, mit ihrem Programm beantworten. Es ist die Literatur der bekannten und weniger bekannten Dichter und Denker ihrer Zeit. Mit schauspielerischem Talent, Witz, Charme und inbrünstiger Begeisterung für die Texte ging es mit den Zuhörern auf eine Reise.

Poetisch und bildhaft gelang es Furch, der unter anderem in der Fernsehserie „Großstadtrevier“ zu sehen ist, sowie Madeleine Giese, die Hörspielautorin für die Reihe „Tatort“ ist, das Publikum mitzunehmen. Genau wie Johann Wolfgang von Goethe seinerzeit Merkmale einer Ballade beschrieb, davon konnten sich an diesem Abend alle überzeugen – episch, lyrisch und dramatisch zugleich.

Der Taucher und der Tauchenichts

Friedrich Schillers Ballade „Der Taucher“ aus dem Jahr 1797 durfte in der Reihe nicht fehlen. In dieser fordert ein König seine Ritter zu einer Mutprobe heraus und wirft einen Becher ins Meer. Der König verspricht demjenigen, der ihn herausholt, Ruhm und Ehre. Ein junger Mann wagt sich in die Untiefen des Meeres, bringt den Becher zurück. Allerdings wird er von seiner Neugier erneut angetrieben, taucht abermals hinunter und kommt nicht mehr zurück.

Dass der Inhalt der Ballade, erzählt in 27 Strophen mit jeweils sechs Versen, auch deutlich schneller zusammengefasst werden kann, zeigt Heinz Erhardts parodistisches Gedicht „der Tauchenichts“ aus dem Jahr 1977, eine Parodie auf Schillers „Der Taucher“. Herrlich amüsant, mit Sinn für Humor und Dramatik, greift Erhardt darin die Thematik auf – sehr zum Gefallen des Publikums.

Wenn ein Hering eine Auster liebt

Habgier, das zentrale Motiv in der Ballade „Die Goldgräber“ von Emanuel Geibel (1870), erweckte ein Raunen im Saal. Statt das gefundene Gold zu teilen, ermorden sich die Goldgräber gegenseitig mittels tödlichem Gift im Wein und Messer. Und was passiert eigentlich, wenn ein Hering eine Auster liebt? Antwort darauf erhielt das Publikum mit dem gleichnamigen Gedicht von Joseph Victor von Scheffel, das im Jahr 1904 veröffentlicht wurde. Im Repertoire hatte das Künstlerpaar an diesem Abend unter anderem auch die Ballade „Die beiden Schwestern“ von Wilhelm Busch, „Ballade vom Nachahmungstrieb“ von Erich Kästner sowie Heinrich Heines Ballade „Belsazar“.

Zum Nachdenken regte nicht nur jahrhundertalte Lyrik an. Auch ein Text des 1965 in Bad Brückenau geborenen Liedermachers Götz Widmann ging unter die Haut. In seinem Lied mit dem Titel „Das Leben sollte mit dem Tod beginnen“ beschäftigt sich der Künstler damit, das Leben rückwärts zu leben. Mit diesen ergreifenden Textzeilen verabschiedete sich das Duo – das auf eine Gage verzichtet hatte.