Seit Montag läuft beim Raiffeisenmarkt in der Schillerstraße in Haßloch eine Weihnachtswunschbaumaktion. Anna Krämer hatte vor einigen Jahren die Idee, mit der Aktion „Haßlocher helfen Haßlocher“ immer dort kleine Projekte zu starten, wo Unterstützung gebraucht wird. Zugute kommen die Spenden der Wildvogelrettung Bad Dürkheim und der Greifvogelstation in Haßloch. Der Verein Wildvogelrettung wurde 2014 von Susa Dorné gegründet und finanziert sich über Spenden. Er kümmert sich um die Versorgung verletzter und verwaister Wildvögel. Diese werden aufgezogen, fachkundig behandelt und wieder in die Freiheit entlassen. Die Greifvogelstation im Wald hinter dem Vogelpark in Haßloch, die es bereits seit 1977 gibt, kümmert sich um Greifvögel und Eulen, aber bei Bedarf auch um Nicht-Greifvögel. Wasservögel, Reiher oder Dohlen sind auch immer wieder anzutreffen. Seit April 2019 leitet Maik Heublein die Station. Die Mitglieder der beiden Organisationen haben sich selbst die Produkte, die sie benötigen, ausgesucht und abgescannt. An einem Wunschbaum kann sich jeder Kunde das aussuchen, was zu seinem Budget passt und er spenden möchte.