Am Sonntag wird die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Weidenthal beendet, am Montag beginnt der zweite Bauabschnitt bei den Arbeiten für den Lückenschluss des Rad- und Gehwegs entlang der B 39 durch das Lambrechter Tal. Betroffen ist dann die Strecke zwischen Neidenfels und Frankeneck. Die Straße wird halbseitig gesperrt, der Verkehr mit einer Ampel geregelt. In Weidenthal wird die Straße ebenfalls noch für etwa zwei Wochen halbseitig gesperrt sein, der Verkehr auch dort mit einer Ampel geregelt, kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer an. Anschließend werden in Weidenthal Fahrbahn und Radweg komplett freigegeben. Die Arbeiten zwischen Neidenfels und Frankeneck dauern bis 21. Dezember.