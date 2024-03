Die Grünen Neustadt laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem interaktiven Themenabend unter dem Titel „Radwege-Planung 2025“ ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Veranstaltungsraum Wespe über dem Wirtshaus Konfetti (Friedrichstraße 36) statt. Stadtratsmitglied Rainer Grun-Marquardt will an dem Abend zunächst über die aktuellen Entwicklungen und die Herausforderungen der Radwegeplanung für Neustadt informieren. Danach werden die Teilnehmer eingeladen, selbst in Kleingruppen aktiv zu werden und neue Routen auszuarbeiten oder Vorschläge für Pendlerradrouten einzubringen. Es sei ihm wichtig, dass die Teilnehmer des Abends nicht nur Informationen bekommen. „Jeder ist eingeladen, Vorschläge zu machen. Denn es geht um den Alltag bei uns vor Ort“, so Grun-Marquardt.