Die Mauern des Hochspeyerbachs und der Radweg hinter dem Anwesen Hauptstraße 118 in Weidenthal sind in einem schlechten Zustand und sollen saniert werden. Die Kosten für diese Arbeiten werden auf rund 89.000 Euro geschätzt, teilte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) dem Gemeinderat am Mittwochabend mit. Das könne sich die Gemeinde ohne einen Zuschuss des Landes nicht leisten. Es soll nun laut Kretner ein Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes beantragt werden. Für den Antrag sind Vorplanungen erforderlich, die knapp 10.000 Euro kosten. Diese gab der Rat in Auftrag. „Insgesamt wird die Planung der Sanierung rund 22.000 Euro kosten“, erklärte Kretner. Dieser Betrag sei in den Baukosten nicht enthalten.