So manchem Radfahrer mag am Wochenende vor Freude das Herz gehüpft sein. Vorausgesetzt, er war auf der Bundesstraße 38 in Neustadt zwischen Strohmarkt und der Baustelle am ehemaligen Hertie-Kaufhaus unterwegs.

„Radweg in Planung“ ist dort in leuchtenden Buchstaben auf der Fahrbahn zu lesen. Am Fahrbahnrand ist zudem in roter Farbe eine lange Linie gezogen, die den gedachten Radfahrstreifen markieren