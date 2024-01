Ab Montag wird in Branchweiler der Radweg zwischen der Bahnunterführung am Harthäuserweg und dem nördlichen Ende der Adolf-Kolping-Straße für etwa 14 Tage gesperrt. Darüber hat die Stadt informiert. Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die Landwehr-, Branchweilerhof- und Adolf-Kolping-Straße. Der Grund für die Sperrung des Radwegs sind mit Lkw-Verkehr verbundene Abrissarbeiten in der Nähe des Tierheims. In diesem Zusammenhang wird unweit des Holzhofs auch ein Halteverbot eingerichtet, da hier eine Rangier- und Lagerfläche benötigt wird.