Ein etwa 30 bis 40 Meter langes Teilstück des Radwegs zwischen Neustadt und Lambrecht ist gesperrt. Radfahrer müssen deshalb auf die stark befahrene B39 ausweichen. Schwerwiegende Mängel an einer Brücke aus Holz nennt der Landesbetrieb (LBM) Speyer als Grund für die Sperrung. Wie lange diese andauern wird, kann der LBM nicht sagen. Radfahrer und Fußgänger, die auf dem Weg entweder in Richtung Lambrecht oder in Richtung Neustadt unterwegs sind, stehen etwa in Höhe des ehemaligen Kraftwerks bei der ehemaligen Papierfabrik Knoeckel & Schmidt vor einem rot-weißen Absperrgitter, das die Weiterfahrt verhindert. „Achtung Einsturzgefahr“ steht auf einem Schild. Bei einer turnusmäßigen Prüfung der Holzbrücke habe man festgestellt, dass die Brücke „schwerwiegende Mängel aufweist“, teilt Boris Egem, stellvertretender Leiter des LBM Speyer, auf Anfrage mit. Wegen dieser Mängel sei „eine sofortige Sperrung erforderlich gewesen“, erklärt Egem. Aus Richtung Lambrecht und aus Richtung Neustadt stehen an der Bundesstraße mehrere Schilder. Autofahrer sollen die Geschwindigkeit erst auf 70 und dann auf 50 Kilometer pro Stunde reduzieren. Außerdem weisen Warnschilder auf Radfahrer- und Fußgängerverkehr hin.

„Lebensgefährliche“ Situation

Trotzdem sei das Ausweichen auf die Bundesstraße für Radfahrer und Fußgänger lebensgefährlich, sagen Arno Heraucourt und weitere Radfahrer aus Lambrecht. Auf der B39 sei sehr viel Verkehr. Für Radfahrer und Fußgänger sei es auch wegen der unübersichtlichen Bundesstraße nur schwer abzuschätzen, ob die Zeit reiche, die Umleitung über die Bundesstraße zu bewältigen, bis wieder Autos kämen. Eng werde es für Radfahrer, wenn an der Umleitungsstelle Autos in beide Richtungen unterwegs seien.

„Der LBM arbeitet unter Hochdruck daran, die Sperrung wieder aufheben zu können. Wir bitten noch um etwas Geduld“, sagt Egem. Wie er berichtet, werde versucht „zeitnah eine Stabilisierung der Brücke zu erreichen“ indem die „defekten Träger entlastet werden“. Dies diene als Übergangslösung, bis eine neue Brücke gebaut werden könne. Sobald die Brückenträger stabilisiert seien, könne die Brücke „voraussichtlich wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden“.