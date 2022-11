Für rund 450.000 Euro werden Radwege in Neustadt erneuert. Die Arbeiten erfolgen im Zuge des vom Land geförderten Projekts „Barrierefreie Radwege“. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten auf der Radstrecke im Ordenswald sowie entlang der L532 Richtung Haßloch. Fahrradfahrer sind sehr angetan vom neuen Belag und dem guten Fahrkomfort. Allerdings wundern sich einige, dass das direkt am Reitclub liegende Teilstück noch unverändert eine Holperstrecke ist. Auf Anfrage teilt die Stadtverwaltung mit, dass der Ausbau dort für das erste Quartal 2023 geplant sei. Der Grund für die Verzögerung im Vergleich zur restlichen Strecke: „Der Weg ist in diesem Bereich so schlecht, dass ein Vollausbau erfolgen muss.“ Laut Stadt soll noch in diesem Jahr die Ersatzzufahrt zum Reitclub hergestellt werden. Die Strecke, die derzeit für das Projekt „Barrierefreie Radwege“ ausgebaut wird, führt von Deidesheim kommend durch Mußbach, über den AVG-Kreisel durch Böbig und nutzt die Bahnunterquerung am Ende des Harthäuser Weges. Von dort geht es am Reitverein vorbei zum Ordenswald und unter der Autobahn hindurch in Richtung Haßloch. Die Fahrbahn wird dabei ausgebessert und neu geteert. Neustadt und der Landkreis Bad Dürkheim sind gemeinsam Modellregion im Förderprogramm „Tourismus für alle“. Dabei werden 80 Kilometer des bestehenden Radwegenetzes barrierefrei ausgebaut.