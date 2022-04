Seit Donnerstag ist der entlang der B39 verlaufende Radweg zwischen Lambrecht und Neustadt wieder frei befahrbar. Am Dienstagnachmittag hatte Boris Egem, stellvertretender Leiter des Landbetriebs Mobilität (LBM), Speyer, auf Anfrage noch mitgeteilt, dass der Radweg erst im Mai freigegeben werden könne. Ein etwa 50 Meter langes Teilstück des Radwegs in Höhe des ehemaligen Kraftwerks bei der früheren Papierfabrik Knoeckel & Schmidt war seit Februar gesperrt, weil eine Holzbrücke massive Mängel hatte. Radfahrer und Fußgänger mussten auf die B39 ausweichen. Als Übergangslösung sollen die Holzträger der Brücke mit Metallelementen stabilisiert werden. Die beauftragte Firma könne aufgrund von Personalausfällen die Arbeiten erst Ende des Monats erledigen, sagte Egem am Dienstag. Danach müssten die Arbeiten noch von LBM-Mitarbeitern überprüft werden. „Durchaus überraschend aber erfreulich“ habe die Metallbaufirma am Mittwoch „die Stabilisierung der Träger vorgenommen“, teilte Egem am Donnerstagnachmittag mit. Mitarbeiter des LBM hätten die Arbeiten am Donnerstag überprüft und Mitarbeiter der Straßenmeisterei Neustadt unmittelbar danach alle Absperrungen, Baken und Schilder entfernt. Egem betont, dass die Befestigung der Träger eine Übergangslösung sei, bis eine neue Brücke gebaut werden könne.