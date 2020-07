Grellgelbe Schilder auf beiden Seiten warnen seit wenigen Tagen an einem konfliktträchtigen Abschnitt des Fuß- und Radwegs in der Straße Zum Ordenswald in Höhe der Bahnunterführung. Solche Schilder vorgeschlagen hatte Baudezernent Bernhard Adams, entschieden hatte die Verkehrskommission. Adams reagierte damit nach eigenen Worten auf die Bitte des Ortsbeirats Mußbach sowie Mußbacher Bürger, die Situation zu verbessern. Die Schilder sollen noch einmal deutlich auf die Gefahrenstelle und auf gegenseitige Rücksichtnahme hinweisen. Auch die Pfeilmarkierungen wurden erneuert. „Eine schnelle bauliche Lösung kann die Stadt nicht in Aussicht stellen“, so der Baudezernent. Daher tue sie das Mögliche, um Unfälle an der schlecht einsehbaren Stelle zu verhindern.