Die Stadt Neustadt möchte das Thema Radverkehr stärker in die Öffentlichkeit tragen. Daher soll laut Verwaltung dieses Jahr eine Arbeitsgruppe (AG) Rad tagen. Vorgestellt werden dort laufende und geplante Arbeiten oder Projekte. Interessierte sind eingeladen, sich zu diesem Thema einzubringen. An der Veranstaltung kann jeder online via Zoom am Freitag, 11. März, 16.30 bis 18.30 Uhr, teilnehmen. Dafür ist eine Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 9. März, per E-Mail verkehrsplanung@neustadt.eu oder Telefon 06321 855-1552 in der Abteilung Verkehrsplanung (Annie Braun) erforderlich. Der Zugangslink wird nach Anmeldeschluss zugeschickt. Sollten sich zu viele Interessenten melden und müsste die Online-Konferenz aus technischen Gründen geschlossen werden, wird sie aufgezeichnet.