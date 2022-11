Egal, ob für Kfz, Radler oder Fußgänger: Konzepte zu planen und umzusetzen, erfordert von allen Beteiligten viel Geduld.

Die Situation ist für keinen befriedigend, auch für die städtische Verkehrsplanung nicht. Vor ein paar Jahren neu geschaffen, will sie die Mobilität in Neustadt verbessern und muss dazu alle Verkehrsteilnehmer im Blick haben. Zudem kann auch sie nicht aus dem Vollem schöpfen, weder personell noch finanziell. Doch sind die Ansätze gut, heißt es nicht die Geduld verlieren. Anderswo geht es auch nicht schneller. Ein kleiner Erfolg und ein Zeichen des guten Willens ist die Verbesserung an der Mußbacher Landstraße. Vor sechs Jahren, als dort ein schwerer Unfall passierte, wäre das noch undenkbar gewesen. Leider.