Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend beschlossen, dass Neustadt Gründungsmitglied der rheinland-pfälzischen Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen (AGFFK) wird. 60 Kommunen machen bisher mit. Ziel ist, die Attraktivität des Fuß- und Radverkehrs zu steigern. Die Arbeitsgemeinschaft soll am 5. Mai gegründet werden. Da die Mitglieder vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wollen sie sich untereinander austauschen und durch die Zusammenarbeit eine nachhaltige, umweltfreundliche und integrierte Verkehrspolitik sowie eine moderne Mobilitätsplanung erreichen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 2000 Euro pro Jahr. Vor dem Beschluss gab es keine Diskussion mehr. Allerdings meldete sich Christoph Bachtler (FWG) kurz zu Wort: Seine Fraktion habe anfangs Bedenken gehabt, „wegen des Personalaufwands und dass wir uns verzetteln“. Allerdings habe Verkehrsdezernent Bernhard Adams vergangene Woche im Bauausschuss gut erläutern können, „warum die Arbeitsgemeinschaft richtig und wichtig ist“. Daher stimmte auch die FWG zu. Bachtler bat aber um einen Bericht in einem Jahr, „wie sich alles entwickelt hat“.