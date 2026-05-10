Neustadt soll für Radfahrer attraktiver werden. Dafür entsteht ein Radverkehrskonzept. Die Bürger haben nun ihre Ideen eingebracht und Gefahrenstellen aufgezeigt.

Die zentrale Botschaft formulierte Dominik Könighaus gleich zu Beginn: „Wir wollen, dass noch mehr Rad gefahren wird.“ Die Voraussetzungen dafür soll ein neues Radverkehrskonzept schaffen, das vom Darmstadter Büro R + T Verkehrsplanung erarbeitet wird, dessen Geschäftsführer Könighaus ist. Das Konzept entsteht indes nicht im stillen Kämmerlein, auch die Neustadter sind gefragt. In der vergangenen Woche fand daher im Neustadter Ratssaal der erste von drei Workshops statt, bei denen sich die Bürger mit ihren Wünschen, Anregungen und Kritik einbringen können.

Auch wenn die Veranstaltung im Ratssaal der Auftakt der Bürgerbeteiligung war, begannen die Teilnehmer nicht mit einem „leeren Blatt“. Denn das Planungsbüro, die Stadtverwaltung und die AG Rad, in der Vertreter von Parteien und Verbänden sitzen, hatten schon Vorarbeit geleistet. So ist etwa ein mögliches Netz für den Radverkehr entstanden, das rund 180 Kilometer umfasst. Es wurde bereits komplett von einem Mitarbeiter des Planungsbüros per Rad befahren und mit Videos und Fotos erfasst. Dabei fielen direkt einige Schwächen und Problemstellen auf, die Könighaus präsentierte: Schäden auf der Fahrbahn, zu schmale oder fehlende Radwege, Hindernisse, fehlende Querungshilfen und Beschilderungsmängel.

Falsche Beschilderung kritisiert

Zu letzterem zählte Könighaus etwas, das ihm nicht nur in Neustadt begegnet, sondern praktisch überall, wo er tätig sei. Es ging ihm um das Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ (weißer Kreis mit rotem Rand), das sich oft am Beginn von Feldwegen findet. Genau genommen dürfen dort auch keine Radfahrer unterwegs sein, obwohl der Radverkehr dort durchaus gewünscht sei, sagt Könighaus. „Wenn wir wollen, dass sich die Radfahrer an die Regeln halten, müssen wir auch ordentlich beschildern“, sagte der Bauingenieur – und verwies auf das Verkehrszeichen, das motorisierten Verkehr verbietet, als geeignete Alternative.

Als nicht ideal bezeichnete Könighaus die Art und Weise, wie die Villenstraße als Fahrradstraße eingerichtet wurde, was ihm Anwesende bestätigten. Der Architekt Thomas Ritzer erzählte, dass er dort regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs sei. Für eine Fahrradstraße sei sie gefährlich, woraufhin er zustimmenden Applaus aus dem Plenum erhielt.

Bürger ergänzen Planungsziele

Die Ziele des künftigen Radverkehrskonzepts sind präziser, als „nur“ für mehr Radfahrer zu sorgen. Sie leiten sich von dem Mobilitätskonzept ab, das der Stadtrat im vergangenen Jahr verabschiedet hat, worauf Miriam Kuder von der städtischen Verkehrsplanung hinwies. Zu den Zielen gehört es unter anderem, sichere Radwege und Querungsstellen herzustellen, die Stadtteile besser anzubinden, Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Fahrradverkehr freizugeben und Geschwindigkeiten für den motorisierten Verkehr zu reduzieren. Die Teilnehmer des Workshops, knapp 50 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, durften noch weitere Planungsziele ergänzen. Genannt wurden hier beispielsweise die Verbesserung der Oberflächenbeläge, ein familienfreundliches Radnetz, Verkehrsüberwachung und die besondere Berücksichtigung von Schulen und Schulwegen.

Danach wurden die Teilnehmer in drei Gruppen geteilt, um sich nacheinander drei verschiedenen Themenfeldern zu widmen. So konnten sich die Bürger an einer Station über das vorgeschlagene Netz für den Radverkehr beugen und bewerten, ob das so für sie passt oder ob sie weitere Routen ergänzen möchten, was sie auch taten. Könighaus hatte zu Beginn darauf hingewiesen, dass ein Radverkehrsnetz nicht mit einem Radwegenetz zu verwechseln sei, es müssten also nicht überall reine Radwege zu finden sein.

An einer Station konnten die Teilnehmer von Mängeln und Gefahrenstellen berichten, die dann auf einem Stadtplan markiert wurden. Davon wurde ausgiebig Gebrauch gemacht und benannt, wo etwa das Fahren oder Abbiegen riskant sei. Beklagt wurde etwa, dass man die Talstraße nicht mehr gut mit dem Rad befahren könne.

Nextbike wird kritisch gesehen

An der dritten Station ging es um begleitende Maßnahmen, die sich die Leute zur Förderung des Radverkehrs wünschten. Vorgeschlagen wurden beispielsweise mehr Fahrradabstellmöglichkeiten an den Eingängen zur Fußgängerzone. Ein Bürger bemängelte, dass in Neustadt dort Abstellmöglichkeiten geschaffen würden, wo Platz und nicht wo Bedarf sei. Unterschiedlich bewertet wurde das Leihsystem Nextbike. So mancher fand, dass das Geld hier an der falschen Stelle ausgegeben wird. Mehrfach wurde angeführt, dass Autofahrer die Radler nicht als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer wahrnehmen oder betrachten würden. Es wurde aber auch auf rücksichtslose Radfahrer in der Fußgängerzone hingewiesen.

Die Teilnehmer des Workshops konnten mit Klebepunkten bewerten, welche Ziele des Radverkehrskonzepts ihnen besonders wichtig sind. Ganz oben fanden sich hier sichere Radwege und Querungsstellen und die Verringerung der zulässigen Geschwindigkeiten für motorisierte Fahrzeuge im Mischverkehr.

Könighaus sagte, dass das fertige Radverkehrkonzept als Richtschnur für die nächsten zehn Jahre dienen solle. Was aber nicht bedeutet, dass alles direkt umgesetzt wird. Aber wenn eine Straße aufgemacht oder saniert werde, soll dies gleich für Verbesserungen mit Blick auf den Radverkehr genutzt werden.

Baudezernent Bernhard Adams zeigte sich zufrieden mit dem Auftakt der Bürgerbeteiligung: Der Workshop habe gezeigt, „wie groß das Interesse und die Bereitschaft zur Mitwirkung in der Bürgerschaft sind. Auf diesen konstruktiven Austausch wollen wir im weiteren Verlauf unbedingt aufbauen.“ Für die Erstellung des Konzepts sind noch zweimal die Bürger bei Workshops gefragt. Die Termine sind 16. September und 28. Oktober, jeweils um 17.30 Uhr.