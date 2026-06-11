Ein Hauch von Tour de France wehte durch Deidesheim. Über 40 Radsportler kurvten jüngst durch den Weinort – als spezielle Vorbereitung. Dahinter steckt eine besondere Idee.

Es hatte etwas von einer Pfalztour. Einen Tag lang radelten mehr als 40 Männer und Frauen von Nieder-Olm über die Deutsche Weinstraße und wieder zurück. Einen Zwischenstopp legten sie am Marktplatz in Deidesheim ein. In ihren gelben Trikots waren die allseits freundlich gelaunten Radsportler nicht zu übersehen.

Die Farbe Gelb war nicht zufällig ausgewählt worden. Gelb trägt bei der Tour de France, dem härtesten Radrennen der Welt, der Führende des Klassements. Seit 25 Jahren ist es aber auch die Farbe des Team Rynkeby. Jenes Team hat einen besonderen Auftrag – eine Charity-Radtour.

Die Idee kam im dänischen Ringe bei einer Weihnachtsfeier 2001 von Knud Vilstrup, einem Mitarbeiter des dänischen Saft- und Fruchtgetränkeunternehmens Rynkeby Foods (heute Teil der Eckes-Granini Gruppe). Er und zehn weitere Mitstreiter stiegen im Sommer 2002 auf ihr Rennrad und fuhren nach Paris, um für die letzte Etappe der Tour de France live vor Ort zu sein.

Millionen an Euro haben die Radler des Teams Rynkeby schon eingenommen. Foto: Oho

Aus der Idee wurde eine Tradition. So geht es in diesem Jahr zum 25. Mal aus den verschiedenen Ländern Europas nach Paris. Inzwischen ist das Team Rynkeby Europas größte Charity-Radsportinitiative, bei der jedes Jahr rund 2400 Freizeit-Radfahrer und 600 Betreuer aus aktuell acht europäischen Ländern in einer gemeinsamen Sternfahrt nach Paris radeln, um Spenden für schwerkranke Kinder zu sammeln. Um auf die über 1000 Kilometer lange Fahrt nach Paris bestens vorbereitet zu sein, nutzte die Gruppe die Ausfahrt entlang der Weinstraße, wo auch Streckenabschnitte der Deutschland-Tour 2025 befahren wurden. Zur letzten Rast trafen sich die Radsportler auf dem Marktplatz in Deidesheim.

Im letzten Jahr haben die Teams aus acht Ländern bei ihrer Fahrt nach Paris 9,2 Millionen Euro gesammelt. Die Teams kommen in diesem Jahr aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Faröer, Deutschland, Schweiz, Belgien. In diesem Jahr sollen die Spenden, die deutschen Teams sammeln werden, der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugutekommen.