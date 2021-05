Radsport: „Schlaflos im Sattel“, kurz SiS genannt, wird es dieses Jahr Corona-bedingt im Weidenthaler Erdbeertal nicht geben. Doch fällt die Veranstaltung nicht komplett aus. Rund 500 Teilnehmer, verteilt über ganz Deutschland und benachbarte Länder, starten etwa 120 Aktionen unter dem Banner 2020 „SIS@Home“.

Das große Zeltlager im Erdbeertal mit familiärem Charakter kann angesichts der Pandemie dieses Jahr nicht aufgeschlagen werden. „Die Veranstaltung soll aber überleben“, erklärt Initiator und Organisator Christian „Phaty“ Krämer. „SiS hat schon immer davon profitiert, dass einige Leute einfach nicht aufgeben wollten.“ So griff er gerne die Anregungen auf, den nunmehr 14. Radler-Höhepunkt dezentral unter dem Motto „SiS@Home“ laufen zu lassen. „Solche Events müssen sichtbar bleiben, wenn sie weiter existieren wollen. Man muss das Feuer am Brennen halten“, betont er. Der Funke ist offensichtlich auf die Fangemeinde übergesprungen: Die Ausschreibung in den sozialen Medien und per E-Mail-Verteiler erfuhr rege Nachfrage. Private Gruppen haben sich gebildet, die an ihren Wohnorten in ganz Deutschland, ebenso auch in Belgien, USA, Luxemburg, Italien, Frankreich und der Schweiz ihr eigenes „Schlaflos im Sattel“ an diesem Wochenende veranstalten. Alle folgen dem gewohnten Ablaufprogramm, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang mit dem Mountainbike zu fahren.

Zelten im eigenen Garten

Dass SiS 2020 läuft, wenn auch auf ganz andere Weise, zeigen unter anderem Banner und Plakate an den Weidenthaler Ortseingängen. Wie gewohnt ist ebenfalls für die „Corporate Identity“ gesorgt. „Mehr als 200 Pakete mit Shirts, Startnummern, Bändchen und anderem mehr wurden an Starter verschickt. Ebenso viele Pakete haben wir für die Kinder geschnürt, die ein eigenes Shirtdesign erhalten“, schildert der Weidenthaler Biker Herrmann Daniel, Mitorganisator vor Ort. „Alle Teilnehmer zahlten das reguläre Startergeld. Viele der Teams haben daheim schon ihre Routen abgesteckt“, erzählt er, benennt beispielhaft Touren am Berwartstein bei Dahn, in Freiburg, im Odenwald oder im Saarland. „Das sind alles kleine private, überschaubare Veranstaltungen, meist finden die Nachttouren oder die Kinderrennen auf Park- und Sportplätzen, Waldgrundstücken oder auf eigenem Gelände statt.“ So mancher passionierte Teilnehmer hat seine Zelte in Anlehnung an das geliebte Weidenthaler Ereignis in seinem Garten aufgeschlagen, dort ist auch die private Ersatz-Weinlounge aufgebaut: „SiS-Zeltlager in der ganzen Republik zeigen Flagge, die Veranstaltung soll selbst zu Covid-19-Zeiten überleben“, lautet das Motto.

Aber auch die Weidenthaler gehen nicht ganz leer aus, obgleich der Entfall der Veranstaltung eine große Lücke im Dorfgeschehen hinterlässt. „Wir haben Stelen mit Herz-Motiven gebastelt, die werden bei Vereinen, Geschäften, Plätzen und Personen aufgestellt, die uns all die Jahre treu unterstützen“, so Daniel. Dazu zählten unter anderem der FC Wacker, Turnverein, Bäckerei Martin, Koch Tim Kobel, die ehrenamtlichen Kuchenbäckerinnen, das Schwimmbad und die Betreuer der Duschen. „In einem Fotoprojekt werden wir alle Stationen im Ort, die normalerweise für SiS Bedeutung haben, aufnehmen und dokumentieren“, verspricht Daniel.

Videos vorab gedreht

Im Erdbeertal, dem „Tal der Liebe“, herrscht an diesem Wochenende „Schweigen im Walde“: Dort gibt es nichts zu sehen, hier findet nichts statt. „Wir verzichten ganz bewusst auf Ausfahrten auch im kleinen Kreis, um niemanden anzulocken. Alle Videos wurden vorab gedreht“, betont Daniel. Moderiert wird das Programm auf der Homepage: So ist hier die „Schrankenöffnung“ vom Donnerstag zu sehen. Heute, Freitag, läuft ab 20 Uhr der Stream mit der Band „Schlammbein“. Weitere Impulse geben ab Samstag, 1. August, das Kinderrennen um 17 Uhr und der Start SiS@Home um 20.52 Uhr. Filmsequenzen zeigen ebenso die Gruppe „Chorlorado“ des Weidenthaler Gesangvereins mit Beethovens „Ode an die Freude“ (in Youtube unter „sis@home Freude“) und einen DJ-Livestream zum Mitfeiern. Ab Sonntagmorgen wird das Ende von SiS (5.59 Uhr) ausgestrahlt.

Natürlich ist es spannend, wie die einzelnen Teilnehmer das „Schlaflos im Sattel at home“ umsetzen. Daniel: „Zahlreiche Gruppen haben zugesagt, eigene Filmaufnahmen ihrer privaten Events zu schicken. Wir sammeln die Sequenzen und erstellen daraus unseren offiziellen SiS-Film 2020 – mit bestimmt vielen eindrucksvollen und humorigen Impressionen.“

Info

Videoclips und Livestreams, ständig aktualisiert, sind ab Freitag im Internet unter www.erdbeertal.com zu sehen.