Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie kommen aus Ibbenbüren, Schaumburg, Marburg oder Strullendorf. Viele Mountain- und Gravelbiker, die am Sonntag beim Trail-Giro in Neustadt gestartet sind, sind von weither angereist, haben in der Stadt übernachtet. Zwar gibt es keine aktuellen Zahlen, doch die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH ist sich sicher: Solche Veranstaltungen haben positive Nebeneffekte.

Längst hat sich der jedes Jahr stattfindende Mountainbike-Marathon der Radsportakademie in Neustadt etabliert. Diesmal hieß das Rennen nach dem Ausstieg des Titelsponsors Sigma Trail-Giro. Es