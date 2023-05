Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Mountainbike-Marathon in Neustadt erhält eine Verjüngungskur. So geht der Wettbewerb an nur einem Tag über die Bühne. Bekannte Namen sind weiter an Bord. Ein neuer Radtyp feiert seine Premiere.

Mit Unterstützung des Neustadter Unternehmens Sigma Sport hatten vor 18 Jahren Doppel-Olympiasieger Gregor Braun und seine Freunde Daniel Friederich und Ex-Profi Carsten Bresser den Mountainbike-Marathon