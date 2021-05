Radsport: Das Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August stellt auch den Radsport vor Herausforderungen. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der Radsportverband Rheinland-Pfalz raten den Clubs, keine Rennen voreilig abzusagen. Eins ist jedoch bereits gestrichen.

Man will in den Radsport-Verbänden die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie abwarten. Es gibt derzeit im organisierten Sport noch viele offene Fragen. Die jüngste Entscheidung der Bundesregierung zur Lockerungen der Einschränkungen während der Corona-Pandemie brachten (noch) keine Klarheit, ab wann wieder Radsportveranstaltungen in der Region durchgeführt werden dürfen. „Es ist einfach vieles unklar“, sagt Patrick Moster, der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Der in Niederkirchen lebende Radsportexperte hat nach den jüngsten Mitteilungen mit seinen Kollegen aus den anderen Sportfachverbänden den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Interessenvertretung des deutschen Sports gebeten, die Frage, unter welchen Voraussetzungen Sportveranstaltungen ausgerichtet werden dürfen, zu klären. Aus diesem Grund rät Moster auch von voreiligen Absagen der Vereine als örtliche Ausrichter ab.

Veranstaltungen differenziert bewerten

Diese Meinung vertritt ebenfalls Jan Christmann, Präsident des Radsportverbandes Rheinland-Pfalz, der zudem Sprecher aller Landesverbände im BDR ist. Er rät den Vereinen, sich zunächst umfassend mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen und empfiehlt die individuelle Beratung in der Geschäftsstelle in Frankfurt. Moster und Christmann sind sich einig, dass eine differenzierte Bewertung jeder einzelnen Veranstaltung vorgenommen werden muss. „Eine Veranstaltung in einer ausverkauften Halle mit 800 Besuchern ist sicher anders zu bewerten als beispielsweise eine Nachwuchsmeisterschaft auf der Straße oder im Mountainbike mit 1500 Zuschauern, die sich aber im Freien auf einem drei bis vier Kilometer langen Rundkurs verteilen“, sagt Christmann. „Wir haben den DOSB bereits gebeten, hier auf die Politik zuzugehen und auf eine individuelle Bewertung zu drängen“, ergänzt Moster und stellt zugleich die Frage in den Raum: „Ist ein Radkriterium mit 200 Zuschauern eine Großveranstaltung, die dann bis zum 31. August untersagt bleiben muss?“

Der Radsport tappt derzeit im Dunkeln. In der Region wurde deshalb nur das Radkriterium „Rund um die Nachtweide“ des Radsportclubs (RSC) Neustadt am 21. Mai abgesagt. Ansonsten will RSC-Vereinschef Michael Baum die weitere Entwicklung um die Corona-Pandemie beobachten und in Abstimmung mit den lokalen Behörden davon die Entscheidung abhängig machen. Als weitere Veranstaltung hat der RSC Neustadt noch das Kerweradrennen im Ortsteil Duttweiler in seinem Veranstaltungskalender. „Da müssen wir abwarten, wie sich die Situation entwickelt, und dann eine Abstimmung mit der Ortsverwaltung erreichen“, sagt Baum. Derzeit ist das Kerweradrennen für den 29. Juni terminiert.

Haßlocher Rennen noch im Plan

Weniger Gedanken macht sich derzeit Oliver Franke, Vereinsvorsitzender des ARC Pfeil Haßloch. Das Radkriterium steht erst am 6. September auf dem Plan. „Momentan sehen wir noch keinen Grund zur Absage. Auch wir werden die Entwicklung beobachten und prüfen, ob wir den Renntag ausrichten können“, sagt Franke.

Der am Tag zuvor in Maikammer geplante Kalmit-Klapprad-Cup des Pfälzer Klappvereins ist ebenfalls weiterhin terminiert. Auch hier ist noch keine Entscheidung gefallen. „Der Vorstand hat sich intensiv mit der Situation befasst. Wir werden Ende Mai nochmals dazu beraten, wie es weitergehen wird“, sagt Pressesprecher Holger Gockel. „Bis dahin gibt es keine Abstriche beim Klapprad-Cup.“

Noch keine Bewertung hat die Radsportakademie in Bad Wildbad mit ihrem technischen Leiter, dem Doppel-Olympiasieger Gregor Braun aus Neustadt, als Ausrichter des Mountainbike-Marathons am 9. August in Neustadt vorgenommen. Der Grund: Derzeit seien noch keine Details bekannt, die eine differenzierte Bewertung zuließen.