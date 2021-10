Der deutsche U23-Meister im Radcross, Pascal Tömke (RSC Neustadt), ist an diesem Wochenende erfolgreich in die Radcross-Bundesliga-Saison 2021/2022 gestartet. Fußball

Zum Auftakt am Samstag belegte der 21-jährige Neustadter im Eliterennen hinter Sieger Tom Lindner (Zwickau) Platz zwei. Im gestrigen Rennen an gleicher Stätte revanchierte sich Tömke für die Niederlage und sicherte sich vor Linder den zweiten Bundesliga-Sieg in seiner Karriere.