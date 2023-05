Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das bange Warten hat ein Ende: Nach dem Gewinn seines zweiten deutschen Meistertitels in der U23-Altersklasse im Radcross ist der Neustadter Pascal Tömke jetzt auch vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) für die Cross-Weltmeisterschaften am 29. und 30. Januar in Fayetteville in den USA nominiert worden.

Der Pfälzer ist der einzige deutsche Vertreter in der U23-Klasse. Die Verbandsführung wird diesmal nur mit einem sechsköpfigen Aufgebot zur WM reisen. Tömke musste zuletzt bezüglich