Die vielen Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Stadt Neustadt und der Radsportakademie, um die Mountainbike-Rennen und den Traillauf bei der 18. Sigma-Sport-Challenge am 8. und 9. August zu starten, haben sich gelohnt. In Neustadt findet die erste Radsportveranstaltung in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Corona-Pandemie statt.

Nachdem das Hygienekonzept wegen der Corona-Pandemie vom Veranstalter Radsportakademie, Bad Wildbad, mehrfach geändert worden ist, hat die Stadt für den Mountainbike-Marathon und den Traillauf grünes Licht gegeben. Es ist ein Neustart für sportliche Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz. Noch bis Dienstagabend mussten Heinz Betz, der umtriebige Geschäftsführer der Radsportakademie, und sein Partner, der aus Neustadt stammende Gregor Braun, um die Rennen am 8. und 9. August bangen. Eine Reihe von Fragen zum Hygienekonzept musste beantwortet und sogar juristisch mit den übergeordneten Stellen geklärt werden.

Nachdem Heinz Betz im Gespräch mit Wolfgang Lederle, Abteilungsleiter für öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Neustadt, der Forderung, die Gruppen in allen Wettbewerben beim Start von 30 auf zehn Personen zu verkleinern, zugestimmt hatte, war die letzte Hürde bewältigt. Die Gruppen starten mit einem Abstand von mindestens einer Minute.

Auch Zuschauer registrieren

Es gilt diesmal nicht der Zieleinlauf für die Wertung, sondern die Nettozeit jedes einzelnen Teilnehmers. „Wir haben den Antrag auch mit den beteiligten Stellen wie dem Gesundheitsamt sorgfältig geprüft und kommen zur Entscheidung, dass wir die Genehmigung für die Sigma-Sport-Challenge erteilen können“, sagt Lederle. Dafür hatte besonders Streckenchef Gregor Braun, der Doppel-Olympiasieger von 1976, einige Veränderungen vorgenommen. Dennoch stand die Austragung lange „auf der Kippe“. Knackpunkt war die verpflichtende Kontaktdaten-Ermittlung aller Akteure, Helfer und Zuschauer. In diesem Punkt gibt es noch keine Lockerungen.

Die zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz besagt, dass bei „Veranstaltungen im Außenbereich“ maximal 350 Personen (Sportler, Betreuer und Zuschauer) gleichzeitig anwesend sein dürfen. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebots zu treffen. Der Veranstalter ist verpflichtet, die Kontaktdaten sämtlicher Menschen, auch die der Zuschauer, aufzunehmen. Besonders Letzteres bereitete den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Während dies bei den gemeldeten Sportlern und deren Begleiter keine Schwierigkeiten ist, ist dies bei den Zuschauern anders. So sollen alle Begleitpersonen nach der kostenlosen Anmeldung im Rennbüro ein Kontroll-Armband erhalten. Nur mit der Registrierung ist ein Aufenthalt entlang der Strecke möglich.

Helfer erfassen Daten der Zuschauer

Darüber hinaus will die Radsportakademie weitere Helfer einsetzen, die die Zuschauer entlang der Rennstrecke bitten, sich umgehend in den zur Verfügung gestellten Vordrucken zur Besucherdatenerfassung zu registrieren. Dann erhalten sie ebenfalls ein Kontroll-Armband. „So können 90 Prozent der Personen, die bei der Sigma-Sport-Challenge sind, erfasst werden“, sagt Lederle. In Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde könne deshalb dem Antrag der Radsportakademie zugestimmt werden. Bereits im Vorfeld hatte sich Alf Bettinger, Leiter des Ordnungsamts, in Gesprächen mit der Radsportakademie um Lösungen bemüht. „Ohne Kontaktdatenermittlung der Besucher einer Veranstaltung ist aus Sicht des Gesundheitsamtes kein gleichwertiges Schutzniveau erreichbar“, hatte Bettinger gesagt und einen Alleingang der Stadt ohne die Gesundheitsbehörde in Abstimmung mit Oberbürgermeister Marc Weigel ausgeschlossen. So habe er bereits wegen der grundsätzlichen Bedeutung auch das zuständige Ministerium um eine Bewertung der Sache gebeten. Auch deshalb, da bisher hat im gesamten Bundesgebiet noch kein Radrennen außerhalb eines fest umrissenen Raumes stattgefunden habe.

„Wir haben lange darum gekämpft, dass wir unsere Traditionsveranstaltung in Neustadt austragen können. Auch für uns genießt die Sicherheit im Sinne des Infektionsschutzes höchste Priorität. Deshalb werden wir alles dafür tun, dass es mit der Veranstaltung nicht zu Neuinfektionen kommen wird“, so Heinz Betz ein wenig erleichtert.

Start und Ziel verlegt

Die Radsportakademie wolle zudem ein Zeichen setzen. „Der Sport ist ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Aspekt, auch aus Gründen der Gesundheit“, so Betz. So befinden sich erstmals Start und Ziel nicht auf dem Marktplatz, sondern auf dem Haardter Sportplatz. Damit soll eine größere Menschenansammlung in der Innenstadt vermieden werden. Auch am neuen Standort werde dieser Bereich nur für die gemeldeten Sportler nach zuvor erfolgter Registrierung zugänglich sein. Begleitpersonen werden dort nicht zugelassen, sondern können sich in näherer Umgebung aufhalten. Dazu habe die Radsportakademie auch den bisherigen Veranstaltungstag mit seinen vier Wettbewerben nun auf zwei Tage „entzerrt“. Die Starterzahl in den jeweiligen Wettbewerben wurde auf maximal 350 festgelegt. Hinweisschilder mit den Angaben zum Beispiel zum Abstandsgebot sollen ebenfalls aufgestellt, alle direkten Zugänge zum Wald gesperrt und gezielt kontrolliert werden. Ebenso will Streckenchef Gregor Braun mit seinem Team alle Wegkreuzungen und -querungen auf der Strecke mit Absperrgittern oder Flatterbändern weitläufig absperren. Anziehungspunkte an der Wolfsburg oder dem Weinbiet sollen sogar komplett für Zuschauer gesperrt werden. „Unser Rat an die Zuschauer ist, diese Hotspots zu meiden. Wir werden dort ganz genau die Abstandsregelung beobachten“, ergänzt Betz. Aufgrund des erhöhten Aufwandes werde deshalb die Anzahl der Streckenposten nochmals von 30 auf 50 erhöht.

Einwurf: Ein Miteinander ist unabdingbar

Es war sicher keine leichte Entscheidung der Stadt Neustadt, die 18. Sigma-Sport-Challenge in Corona-Zeiten zu genehmigen. Auch wenn die veranstaltende Radsportakademie mehrfach ihr Hygienekonzept entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben geändert hat, birgt die Veranstaltung eine große Gefahr. Weil derzeit überall die Infektionszahlen ansteigen, sind Nachlässigkeiten beim Neustart dringend zu vermeiden. Heinz Betz und Gregor Braun halten dennoch an ihrem Plan fest und wollen alles für einen reibungslosen Ablauf tun. Das verdient Respekt. Denn sie könnten mit ihrem Hygienekonzept bei einem erfolgreichen Verlauf ein Signal für den Radsport im Bundesgebiet geben. Dazu müssen aber alle Beteiligten mitspielen. Stadt und Gesundheitsamt haben bewiesen, dass ein Miteinander gerade beim Neustart unabdingbar ist. Jetzt wird sich zeigen, ob der Vertrauensvorschuss, den die Behörden dem Sport gegeben haben, belohnt wird.