Im Krankenhaus Hetzelstift arbeitet eine Weltmeisterin. Assistenzärztin Nora Erbenich hat 2021 mit drei weiteren Kunstradfahrerinnen den Mannschaftstitel gewonnen. Sie erzählt von Torfahrten und Drehungen auf dem Hinterrad. Und von Hochsteckfrisuren. Den Radsport hat sie inzwischen aufgegeben und verfolgt nun ein ganz anderes Ziel.

Ihr Weltmeistertrikot „liegt einfach so im Schrank“, erzählt Nora Erbenich. Die Assistenzärztin, die seit 2019 am Neustadter Krankenhaus Hetzelstift in der Radiologie arbeitet, erzählt,