Seit 5 Uhr am Freitagmorgen sind sie an der Kalmithöhenstraße unterwegs: Jede Menge Radsportler fahren die Straße bis auf eine Höhe von 600 Metern hinauf und wieder hinunter und versuchen dabei, so viele Höhenmeter wie möglich zu sammeln. Beim so genannten Everesting am höchsten Berg im Pfälzerwald wollen viele insgesamt 8848 Höhenmeter erreichen – genau 8848 Meter ist der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, hoch. Um fünf Uhr waren neben Organisator Christoph Fuhrbach noch zehn weitere Radsportler am Start. Und bekamen gleich nach gut 1,5 Kilometern eine Überraschung geboten: Ein Baum war in der Nacht auf die Straße gefallen – die Sportler mussten bis etwa 7.15 Uhr ihre Räder bei Auf- und Abfahrten an dieser Stelle schultern und über den Baum klettern. Dann kamen zufällig zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei Neustadt vorbei und machten den Weg frei. Im Laufe des Tages gesellten sich immer mehr Radsportler hinzu. Bis 22 Uhr am Freitagabend wollen sie unterwegs sein. Pro Auffahrt absolvieren sie 5,3 Kilometer sowie 376 Höhenmeter. Um mindestens 8848 Höhenmeter zu erreichen, müssen sie 24-mal den Berg hinauffahren. Einige Sportler allerdings hörten am Mittag auf, weil auch immer mehr Autos und Motorräder auf der schmalen Straße unterwegs waren.

Kletterpartie um fünf Uhr in der Früh: Ein Baum war auf die Straße gefallen. Foto: Mehn Gegen 7.15 Uhr machten zwei Männer von der Straßenmeisterei Neustadt den ’Weg wieder frei. Foto: sab Auf einer Höhe von 600 Metern wendeten die Radsportler. Foto: sab Christoph Fuhrbach am oberen Wendepunkt. Foto: sab Basislager am unteren Stoppomaten am Ortsausgang von Maikammer: Für das Everesting an der Kalmit haben viele Radsportler hier Getränke und Essen deponiert. Foto: sab Drei Radsportler kurz vor dem Wendepunkt auf einer Höhe von 600 Metern. Foto: sab Foto 1 von 7