Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ins Rollen kam der Fall, als ein 34-jähriger Mann am Sonntag auf die Inspektion kam. Er teilte mit, dass er seinen Wagen am Samstagabend auf einem Parkplatz in der Louis-Escande-Straße abgestellt hatte. Als er später dann losfahren wollte, hörte er verdächtige Geräusche und hielt an. Bei der Kontrolle seines Autos stellte der 34-Jährige fest, dass die Radmuttern an den Vorderrädern locker waren. Im schlimmsten Fall können sich bei gelockerten Radmuttern während der Fahrt die Räder lösen.