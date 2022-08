Eine Zigarette und ein Kopfhörer spielten eine Rolle bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag gegen 7.20 Uhr in der Haßlocher Kirchgasse ereignet hat. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Kleintransporters gerade einen Fahrradfahrer überholen, als der Radler seine Hände vom Lenker nahm, um sich eine Zigarette anzuzünden. Der Drahtesel bracht deshalb nach links aus und stieß gegen den Kleinlaster. Der Fahrradfahrer, der zudem Kopfhörer getragen haben soll, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßloch telefonisch unter 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.