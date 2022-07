Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht bislang noch nicht fest. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen. Die Rede ist von einem Fahrradfahrer, der am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Von-der-Tann-Straße in Richtung Landauer Straße unterwegs war. Dabei geriet er laut Polizei ins Schwanken und stürzte auf ein geparktes Auto, wodurch dessen Windschutzscheibe zerbrach. Im Anschluss fuhr der Radler davon, nachdem ihn noch ein Passant angesprochen hatte. Zeugen, die ihn möglicherweise erkannt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.