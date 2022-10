Seit Dienstag und noch bis einschließlich Freitag kontrolliert die Stadtverwaltung verstärkt den Radverkehr. Bislang seien rund 30 Verwarnungen an Radfahrerinnen und Radfahrer jeden Alters ausgesprochen worden, heißt es von Seiten der Stadt auf Nachfrage. Meist habe das Bußgeld 25 Euro betragen. Die meisten Verkehrssünder seien mit dem Rad außerhalb der erlaubten Zeiten in der Fußgängerzone unterwegs gewesen, insbesondere in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz. Einige hätten gegen die Einbahnstraßenregelung in der Schütt verstoßen. Dass der Radverkehr noch bis einschließlich Freitag verstärkt überwacht werde, bedeute nicht, dass andere Verstöße nicht vom Ordnungsamt geahndet würden, so die Stadtverwaltung. Die Schwerpunktwoche hatte sie wegen „einer Vielzahl von Beschwerden“ angesetzt. Wie die Kontrolle des ruhenden Verkehrs würde auch diese Überwachung der Verkehrssicherheit dienen.