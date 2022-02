Bei einem Unfall in der Martin-Luther-Straße ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 8.45 Uhr, als ein Fahrer vom dortigen Wohnmobilstellplatz herunterfahren wollte. Beim Abbiegen übersah er die auf dem Radweg fahrende Frau, die laut Polizei entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Radfahrerin rutschte auf dem nassen Boden aus und in den vorderen Radkasten des Wohnmobils. Die Frau verletzte sich am Oberschenkel und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.