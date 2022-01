Eine Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kohlplatz in Neustadt leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die 36-Jährige gerade an einem abgestellten Auto vorbei, als dessen 44-jähriger Fahrer unvermittelt die Fahrertür öffnete. Die 36-Jährige kollidierte leicht mit der Tür, stürzte und zog sich Schmerzen am Bein zu. Ein Sachschaden entstand nicht.