Eine 18-jährige Radfahrerin hat sich am Montag gegen 15.45 Uhr nach einem Unfall in der Weinstraße in Hambach leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau von der Winterbergstraße kommend auf der Weinstraße in Richtung Dammstraße unterwegs. Eine 49-jährige Autofahrerin bemerkte die herannahende Radfahrerin nicht, als sie die Tür ihres BWM öffnete. Die Zweiradfahrerin bemerkte das zu spät, weshalb sie nicht ausweichen konnte und gegen die geöffnete Autotür fuhr. Dabei stürzte sie zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei Prellungen zu. Sie kam zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 1000 Euro.