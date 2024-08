Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines Wagens, der einen Unfall verursacht hat, bei dem eine 76 Jahre alte Radfahrerin verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Freitag in der Breslauer Straße in Neustadt unterwegs, als sie um 10.55 Uhr von einem überholenden Auto berührt wurde. Dadurch stürzte sie und verletzte sich leicht. Das Auto fuhr weiter in Richtung Spitalbachstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen kleineren dunklen Wagen. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Auto machen können, werden gebeten, sich unter der Telefon 06231 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.