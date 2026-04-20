Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Montag, 20. April, in Neustadt an der Weinstraße unter Drogeneinfluss kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann gegen 3 Uhr in der Exterstraße durch Schlangenlinien und unsicheres Verhalten auf.

Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein entsprechender Vortest wurde angeboten, jedoch verweigerte der Mann die Mitwirkung. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der 53-Jährige war bereits im Februar wegen einer Fahrt unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis aufgefallen. Sein Fahrrad wurde nun sichergestellt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem ein Einhandmesser, das ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.