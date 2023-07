Am Sonntag gegen 12.30 Uhr kam es auf dem kombinierten Rad- und Gehweg entlang der Holidayparkstraße zwischen Ponyfarm und Einmündung Rennbahnstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Dabei wurde einer der Radfahrer leicht verletzt. Zuvor hatte es laut Polizei einen verbalen Disput gegeben, der sich auch nach dem Verkehrsunfall fortsetzte und in Beleidigungen endete. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.