Ein 76 Jahre alter Radfahrer hat am Samstag gegen 18.22 Uhr beim Befahren des Kirchplatzes in Kirrweiler das Gleichgewicht verloren. Laut Polizei stürzte der Mann und prallte mit dem Kopf auf eine Mauer. Der 76-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Mann habe keinen Fahrradhelm getragen. Die Polizei appelliert an Bürger, beim Radfahren immer einen Helm zu tragen: „Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.“