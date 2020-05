Möglicherweise haben Drogen eine Rolle gespielt, als ein 25-jähriger Fahrradfahrer auf dem Friedrich-Ebert-Platz am Montag, 18.30 Uhr, gegen ein Fahrzeug prallte, dessen Fahrer gerade einparken wollte. Dieser hatte den Blinker nach links gesetzt und die Fahrt verlangsamt. Der hinter ihm fahrende Fahrradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr gegen das Auto. Dabei erlitt er leichte Verletzungen an der Hand. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Laut Polizei waren bei dem jungen Mann bei der Unfallaufnahme „Auffälligkeiten“ zu erkennen. In der Folge habe er eingeräumt, am Morgen „eine geraucht zu haben“. Eine Blutprobe wurde entnommen.