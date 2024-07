Weil er auf dem kürzesten Weg nach Bad Dürkheim fahren wollte, war ein 70 Jahre alter Mann in der Nacht zu Freitag auf der A65 unterwegs. Wie die Polizei Neustadt berichtet, wurde ihr der Radfahrer um 1.55 Uhr an der Auffahrt Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet. Die Streife entdeckte den Mann in Höhe der Abfahrt Deidesheim zur B271. Der ortsunkundige 70-Jährige war auf dem Weg nach Bad Dürkheim, wo er auf einem Campingplatz sein Zelt aufgeschlagen hat. Die Beamten zeigten ihm den Radweg neben der Autobahn und verwarnten ihn gebührenpflichtig.