Bei einem Verkehrsunfall ist ein Fahrradfahrer am Sonntagabend in der Mandelbergstraße in Duttweiler leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein Autofahrer gegen 19 Uhr in einer Linkskurve das Rechtsfahrgebot, fuhr also auf der linken Spur, und traf mit dem linken Außenspiegel den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser erlitt dabei Abschürfungen. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt.