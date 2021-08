Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Montag gegen 12.15 Uhr an der Einmündung L499 / B39 in Frankeneck bei einem Unfall leicht verletzt worden. Er fuhr hinter einem Fahrzeug auf der L499, das an der B39 anhalten musste. Der Radfahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Er erlitt durch den Sturz Schürfwunden an den Händen.