Am Sonntagmorgen wurde eine an der Neustadter Marienkirche abgestellte Gitarre gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Besitzer das Musikinstrument, verstaut in einem schwarzen Koffer, gegen 11 Uhr kurz unbeaufsichtigt zurückgelassen. Zeugen zufolge, die der Polizei aber nicht namentlich bekannt sind, soll die rund 700 Euro teure Gitarre von einem Mann mitgenommen worden sein, der auf einem Fahrrad davonfuhr. Diese Zeugen sowie andere Personen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.