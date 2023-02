Bei einem Unfall sind am Samstag gegen 14 Uhr zwei Fahrradfahrer verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall auf dem Radweg, der parallel zur L530 zwischen Haßloch und Geinsheim verläuft. Ein 73 Jahre alter Rennradfahrer ist den bisherigen Ermittlungen zufolge mit seinem Lenker an einem Geländer neben dem Radweg hängen geblieben und gestürzt. Die beiden nachfolgenden Rennradfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in den Gestürzten. Der 73-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es bestand laut Polizei aber keine Lebensgefahr. Außerdem zog sich ein 54-jähriger Radfahrer bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An allen drei Rennrädern entstand zudem ein Sachschaden von 2500 Euro.