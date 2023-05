Dass er während der Fahrt sein Handy bediente und in Schlangenlinien fuhr, wurde einem 27-jährigen Radfahrer am Freitag gegen 21 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße zum Verhängnis. Eine Polizeistreife sah den Mann. Allerdings reagierte der Radfahrer nicht auf die Anhaltesignale der Polizei. Schließlich hielt er aber doch an. Bei der Kontrolle gab es Hinweise auf Drogenkonsum, weshalb dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem fanden die Polizisten bei ihm eine kleine Menge Kokain. Gegen den Radfahrer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.