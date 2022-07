Beim Anblick eines Streifenwagens in der Karl-Helfferich-Straße ist ein 30-Jähriger Radfahrer am Montag gegen 2 Uhr vor der Polizei geflüchtet. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben fuhr mit hoher Geschwindigkeit über einen angrenzenden Parkplatz. In einer Parallelstraße konnte er dann kontrolliert werden. Zuvor war er mit seinem Fahrrad gestürzt. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert: Ein Test ergab einen Wert von 1,29 Promille. In der Dienststelle gab er eine Blutprobe ab, sein Fahrrad wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige, die Führerscheinstelle wird informiert.