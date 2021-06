Ein betrunkener 23-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag kurz vor 1 Uhr mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien und ohne Licht sowie entgegen der Einbahnstraße durch die Amalienstraße gefahren. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann deshalb: Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der Test ergab 1,05 Promille. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.